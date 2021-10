Furto rocambolesco in casa: i ladri scappano con 8 fucili da caccia

Otto fucili da caccia calibro 12 (compresa una vecchia doppietta) con relativo munizionamento. Questo il bottino, del valore di circa 5mila euro, che una banda specializzata di ladri ha trafugato da un appartamento in centro storico a Ponte di Piave, in via Gasparinetti. Il furto è avvenuto intorno alle ore 19 proprio mentre il proprietario di casa, un 73enne, stava rincasando. Arrivato all’ingresso del suo condominio l’uomo ha però trovato una Audi station wagon con il motore acceso posteggiata di fronte al proprio garage e, come riporta “la Tribuna”, il 73enne ha gentilmente chiesto all’uomo alla guida di spostarsi così da poter parcheggiare la propria auto e salire in casa.

Una volta arrivato sul proprio pianerottolo, però, si è accorto che la serratura della propria abitazione appariva bloccata dall’interno e, a quel punto, è immediatamente scattata la chiamata ai carabinieri. Pochi secondi dopo, però, un forte boato all’esterno del condominio ha portato l’uomo ad accorrere in strada giusto in tempo per vedere l’Audi fuggire lontano con a bordo alcuni uomini e l’armadietto dei fucili dell’uomo. La banda, infatti, poco prima si trovava nell’appartamento dal quale hanno poi gettato dalla finestra, e poi caricato in auto, l’armadietto blindato del peso di due quintali, forse pensando fosse una cassaforte con denaro e gioielli all’interno. Sul fatto indagano ora i carabinieri di Ponte di Piave che, nella serata di ieri, hanno ritrovato armi ed armadietto abbandonati in un campo in via Gonfo. L'armadio che conteneva armi e munizioni regolarmente denunciate, documenti e qualche centinaio di euro in contanti, sarà ora restituito, con tutto il contenuto integralmente recuperato, al legittimo proprietario.