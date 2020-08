Rubano un furgone di una ditta ma una volta scoperti lo abbandonano nei campi

Nella nottata di venerdì, verso le ore 1.30, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto sono intervenuti in via Trento a Castello di Godego, a seguito del furto di un furgone Fiat Ducato di proprietà di un artigiano del posto. Le immediate ricerche effettuate dai militari dell'Arma hanno poi consentito di rintracciare il veicolo in via Valsugana. Alla vista dei carabinieri, però, gli occupanti del furgone hanno abbandonato il mezzo sulla S.R. 308 a Castelfranco e si sono dati alla fuga a piedi tra le campagne circostanti, facendo perdere in poco tempo le loro tracce. Nonostante ciò, all'interno del veicolo è stato ritrovato un ingente quantitativo di utensili e materiali elettrici, risultati di un furto commesso poco prima all'interno di una ditta di Riese Pio X attiva nella produzione di impianti industriali. La refurtiva del valore di circa 30 mila euro, così come lo stesso furgone, sono stati infine restituiti ai legittimi proprietari.

