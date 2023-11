Ladri scatenati, garage e appartamenti svaligiati: «È emergenza furti»

Sempre più furti segnalati e denunciati in provincia di Treviso: da Montebelluna a Spresiano, passando per Villorba e Ponzano Veneto sono decine i colpi messi a segno ai danni di case e garage della Marca.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", uno degli ultimi colpi, messo a segno tra domenica e lunedì, è avvenuto in un condominio di Via Ciocche a Montebelluna dove sono stati svaligiati ben cinque garage. La refurtiva è stata però ritrovata lunedì mattina, da un passante, in un campo tra Via Feratine e Via Cal di Piazza, poco distante dal luogo del furto. Entrati in azione con un furgone, i malviventi hanno abbandonato la refurtiva dopo pochi metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La refurtiva è stata riportata nei garage, ma dei ladri non c'è traccia.

Furti in casa

Molto peggio è andata invece ai residenti dell'hinterland trevigiano, Villorba e Maserada sul Piave in particolare. I banditi hanno agito durante lo scorso fine settimana, nel tardo pomeriggio tra le 17 e le 21. Oro e gioielli di famiglia trafugati da un'abitazione di Via Europa a Maserada, in Via Montegrappa i ladri hanno preso di mira due appartamenti nello stesso condominio, arrampicandosi sulle grondaie ed entrando dai terrazzini. In Via Fontane a Villorba i ladri sono fuggiti dopo aver scardinato la cassaforte a muro di un appartamento all'ultimo piano di una palazzina. Fortunatamente per i proprietari dentro alla cassaforte non era stato lasciato nulla quindi i banditi sono dovuti fuggire a mani vuote. Venerdì scorso, infine, sono stati otto i furti in casa messi a segno a Ponzano Veneto per un bottino complessivo di ben 15mila euro.