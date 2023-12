Ladri nel vigneto, sparite cento piante di glera: terzo furto nella stessa azienda

Per la terza volta i ladri hanno fatto visita all'azienda agricola della famiglia Marcon a Formeniga di Vittorio Veneto. Un centinaio di piante di glera, piantate otto mesi fa, sono state fatte sparire nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 dicembre.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a farne le spese è stato il giovane Davide Marcon, 23enne diplomato al Cerletti di Conegliano. E' lui che gestisce il vigneto da 15mila metri quadrati finito nel mirino dei ladri. La famiglia Marcon, avendo già subito furti di barbatelle in passato, si era munita di fototrappole. I filmati delle scorse notti sono stati consegnati alle forze dell'ordine nella speranza di dare un volto e un nome agli autori del furto. Un danno economico da migliaia di euro per l'azienda agricola posizionata sulla collina di Via San Pancrazio, a cui si aggiunge il lavoro di mesi andato in fumo. Nel terreno dove sono sparite le piante di glera non potranno esserne piantate di nuove. Davide e il padre Antonio sono soci della cantina sociale di Vittorio Veneto. Rabbia e incredulità per l'ennesimo furto: ancora più anomalo per la stagione in cui è avvenuto.