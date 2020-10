Entra in casa di un pensionato e gli ruba soldi e gioielli

I carabinieri di Conegliano stanno indagando su una truffa subita venerdì 16 ottobre da un pensionato che ha ricevuto la visita improvvisa di un uomo che gli ha chiesto con insistenza di poter entrare in casa. Colto alla sprovvista, l'anziano ha aperto la porta e fatto entrare il truffatore che, a quel punto, è riuscito a rubare alcune centinaia di euro e un paio di monili dall'abitazione del pensionato. Gli uomini dell'Arma sono al lavoro per risalire all'identità del ladro.

Quello di Conegliano non è stato l'unico furto in casa segnalato nelle ultime ore. Venerdì sera, 16 ottobre, verso le 19,30 in via Comunale a Oderzo i ladri sono entrati in una casa nonostante la presenza di un cane che di solito abbaia di continuo. Al ritorno i proprietari hanno trovato tutte le stanze sottosopra e i soldi rubati. Ladri in azione, infine, anche a Santa Lucia di Piave al secondo piano di un condominio. Quando i proprietari sono tornati li hanno beccati ancora in casa. Colti sul fatto i ladri sono riusciti a scappare scendendo dai tubi esterni da dove erano saliti.