Ruba diversi integratori alimentari al supermercato: denunciato un 18enne

Nel pomeriggio di sabato i militari del nucleo operativo e radiomobile di Treviso hanno denunciato per furto aggravato un 18enne che, presso il supermercato Mega di via Noalese di Treviso, aveva occultato nello zaino che aveva con se' svariate confezioni di integratori alimentari per un valore di circa 100 euro. Il giovane è stato prima pizzicato dal personale addetto alla sicurezza del negozio oltre le barriere antitaccheggio e poi identificato e deferito all'Autorità giudiziaria. Infine, la refurtiva è stata chiaramente restituita al legittimo proprietario.