Quattordicenne al parco: in tre gli rubano un iPhone da 1.500 euro

«Noi siamo del Biscione. Stai attento perché siamo sempre in tanti». Con queste parole tre minorenni hanno derubato un 14enne di Conegliano nel pomeriggio di martedì 17 maggio. Il furto è avvenuto al Parco Mozart verso le ore 15.

Come riportato da Qdpnews.it, il malcapitato si trovava al parco con un amico. In mano aveva un iPhone da 1500 euro, regalatogli solo due mesi fa dai genitori. In quel momento i giovani ladri sono entrati in azione: uno di loro, in maniera molto gentile, gli ha chiesto se poteva aiutarlo prestandogli il telefono per una chiamata urgente. Ottenuto lo smartphone il ragazzino si è allontanato in sella alla sua bici ed ha fatto ritorno solo diversi minuti dopo. Questa volta però con fare molto più minaccioso. Dopo aver minacciato il 14enne i tre se ne sono andati con il telefonino rubato. Il giovane derubato ha subito chiesto aiuto a una volante della polizia. Sono stati proprio gli agenti della Questura a rintracciare e denunciare due dei tre presunti ladri. Si tratta di due coneglianesi incensurati, nati nel 2007 e nel 2005. I poliziotti sono riusciti anche a recuperare il telefono rubato. Il terzo ragazzino coinvolto nel furto, invece, è ancora a piede libero.