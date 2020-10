Ladri nella sede dei Volontari Antincendio Boschivo: «10mila euro di danni»

La sede dell’Avab in via Prà Fontana a Valdobbiadene è finita nel mirino dei ladri che si sono portati via moltissimi materiali indispensabili per il lavoro dei volontari della Protezione civile Antincendio Boschivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da Qdpnews, il furto è stato scoperto giovedì mattina, 15 ottobre, da uno dei volontari dell'associazione. La sede era rimasta chiusa da martedì sera quando si era tenuta una riunione di direttivo finita in tarda serata. Il furto può essere avvenuto quindi o nella notte tra martedì e mercoledì oppure nella giornata di ieri quando i malviventi hanno potuto svaligiare indisturbati l'intero capannone in zona industriale. Il portone d'ingresso è stato forzato mentre dall'interno sono stati portati via: decespugliatori, trapani, termometri digitali, motoseghe e le ricetrasmittenti donate dalla Regione ai volontari sempre pronti a intervenire nelle varie situazioni di emergenza del territorio. Una prima stima dei danni subiti nel furto si aggirerebbe intorno ai 10mila euro. Le uniche lasciate dai ladri sarebbero infatti le tute da lavoro dei volontari e alcuni caschi personalizzati. Tutto il resto è stato razziato. Del fatto sono stati informati anche l’assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin e il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese. I carabinieri hanno avviato le indagini con i primi accertamenti sul luogo del furto. La notizia ha suscitato grande sdegno tra i residenti di Valdobbiadene dove il lavoro dei volontari Avab è da sempre molto apprezzato da tutta la comunità.