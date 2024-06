Maxi furto al Circolo del tennis: ladri in fuga con seimila euro di bottino

Hanno forzato una finestra e, una volta all’interno, sono fuggiti dopo aver rubato il fondo cassa. Ladri scatenati a Santa Lucia di Piave dove, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, è stato messo a segno un doppio furto ai danni degli impianti sportivi di via Foresto.

Nel mirino dei malviventi, entrati in azione con guanti e volto coperto da passamontagna, sono finiti il club Junior Sporting Tennis e l’adiacente bar Doc. Due colpi messi a segno con la stessa tecnica: uno dei due colpi è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del bar. Il bottino è stato a dir poco ingente dal momento che i ladri sono riusciti a rubare ben 6mila euro dal fondo cassa del circolo di tennis e circa 650 euro in contanti dal bar Doc. Soldi a cui andranno aggiunte le spese per sistemare i danni provocati dai ladri che hanno forzato gli infissi di entrambi i locali. I soldi rubati al circolo servivano per pagare i maestri di tennis. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine già al corrente che, nella stessa notte del doppio furto a Santa Lucia di Piave, altri colpi simili erano stati messi a segno nella vicina Conegliano. L'ipotesi è che ad entrare in azione sia stata sempre la stessa banda di ladri.