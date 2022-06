Furto nella notte all'Hostaria Alloro: vetrata sfondata con un tombino

È entrato in azione poco dopo mezzanotte, ha preso un tombino lungo la strada e l'ha scagliato contro la porta d'ingresso dell'Hostaria Alloro, celebre locale in pieno centro a Treviso. Una volta all'interno ha rubato i soldi del fondo cassa, due telefoni e una borsa con dentro altri soldi in contanti. Alla titolare, Maria Rossetto, non è rimasto altro da fare che denunciare il furto agli agenti della Questura di Treviso, intervenuti sul posto insieme alla polizia scientifica.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'ipotesi degli inquirenti è che l'autore della spaccata sia lo scassinatore seriale di bar e negozi del centro, ancora senza nome ma molto attivo negli ultimi mesi tra Viale Luzzatti, Via Riccati e Calmaggiore. Il colpo all'Hostaria Alloro è stato messo a segno nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio. A dare per primo l'allarme uno dei residenti di Via dei Dall'Oro che ha rischiato di finire con l'auto contro il tombino lasciato in mezzo alla strada. Poche decine di euro il bottino della spaccata ma i danni al locale sono stati importanti. Al vaglio degli agenti i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.