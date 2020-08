Giornata al mare, rientrano a casa e la trovano devastata dai ladri

Avevano deciso di trascorrere una tranquilla giornata fuori porta, godendosi qualche ora di sole in spiaggia. Rientrati a casa, però, hanno scoperto di essere stati derubati dai ladri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il furto è avvenuto martedì sera, 11 agosto, in Via Sant'Ambrogio a Padernello, frazione di Paese. Verso le ore 18 il cane della famiglia derubata, rimasto a casa in cortile, ha iniziato ad abbaiare con insistenza. Alle ore 22 la vicina si è accorta che una delle luci dell'abitazione si era accesa all'improvviso nonostante la famiglia non fosse ancora rientrata. A quel punto ha chiamato subito sul posto i carabinieri. L'intervento degli uomini dell'Arma è stato immediato ma, nonostante questo, i ladri sono riusciti a fuggire. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, i ladri sarebbero entrati dal lato est dell'abitazione, confinante con un campo. Hanno forzato le grate in ferro della finestra della lavanderia e, una volta all'interno, hanno messo a soqquadro ogni cosa. La refurtiva è stata però di poco valore: i ladri hanno preso solo i contanti che il figlio della coppia aveva in camera e poco altro. Per loro fortuna i proprietari di casa non avevano lasciato nulla di prezioso all'interno dell'abitazione. Al momento i responsabili sono ancora a piede libero. «La zona di Padernello in questi giorni è una delle più colpite dai ladri» avvisano le forze dell'ordine. L'invito ai cittadini è quello di prestare la massima attenzione e di segnalare il prima possibile casi ed episodi sospetti.