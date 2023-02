Fiera, blitz dei ladri alla Sae: bottino da decine di migliaia di euro

Una banda di tre ladri ha svaligiato, nella notte di venerdì 17 febbraio, la storica azienda Sae Srl di Treviso specializzata nella vendita di trapani professionali ed elettroutensili. In soli quattro minuti dall'entrata in funzione dell'allarme i malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino di diverse decine di migliaia di euro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i ladri avevano studiato il colpo nei minimi dettagli sapendo di avere pochissimo tempo a disposizione. Due banditi hanno fatto irruzione mentre il terzo è rimasto all'esterno a fare da palo. Una volta all'interno i ladri si sono subito diretti verso l'espositore che conteneva strumenti delle migliori marche sul mercato: usando un cassonetto per i rifiuti e una carriola, i banditi hanno preso la merce e sono fuggiti in fretta e furia prima dell'arrivo della vigilanza, seguita poco dopo dalla polizia. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora le immagini delle videocamere di sorveglianza. Le prime ipotesi sembrano portare alla pista del furto su commissione. La Sae Srl è stata fondata a Fiera 53 anni fa e oggi è leader del settore con 14 dipendenti.