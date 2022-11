Ruba i soldi della lavanderia a gettoni, ripreso dalle telecamere

Lavanderia a gettoni "Asolana" nel mirino di un ladro a dir poco maldestro: venerdì sera, 11 novembre, un giovane vestito con polo azzurra e delle ciabatte ai piedi è entrato nella lavanderia a gettoni di Maser tra le 20.30 e le 21. Dopo aver pagato 5 euro per il lavaggio dei suoi vestiti, nell'attesa che la lavatrice finisse, ha forzato la cassetta con l'incasso della giornata riuscendo a rubare circa 150 euro in contanti.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il ladro si è messo in tasca monete e banconote ma i pantaloni non hanno retto al peso dei soldi e il ladro ha dovuto trattenerli con le mani. Aiutato da un complice, alla fine è riuscito a fuggire con l'incasso ma non si è accorto che le telecamere installate nella lavanderia avevano ripreso tutta la scena, immortalandolo in pieno volto. Il titolare ha scoperto il furto solo la mattina seguente. I danni alla cassa sono stati praticamente più ingenti del bottino rubato. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno preso in consegna i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Dalle prime indiscrezioni il ladruncolo sarebbe un giovane originario dell'Est Europa. Quello di venerdì sera non è il primo furto per la lavanderia "Asolana": circa 2 anni fa una coppia della zona aveva tentato di rubare i soldi dell'incasso senza però riuscirci.