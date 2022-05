Rubano il salvadanaio con le mance del bar: nei guai due pregiudicati

Venerdì pomeriggio, 27 maggio, i carabinieri della stazione di Istrana hanno denunciato un 54enne russo ed un 38enne georgiano, entrambi senza fissa dimora e gravati da pregiudizi penali. I due avevano rubato dal bancone di un bar di Morgano il salvadanaio con all'interno le mance. Per entrambi è scattata la denuncia.

Nella mattinata di venerdì i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Treviso, durante un posto di controllo in via Roma del capoluogo, hanno denunciato un 32enne cittadino nigeriano, senza fissa dimora ed irregolare nel territorio italiano, gravato da pregiudizi di polizia, poiché inottemperante all’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Sempre nella stessa mattinata, a Giavera del Montello, i Carabinieri della Stazione di Nervesa della Battaglia, in esecuzione di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso, hanno arrestato un 40enne del luogo, gravato da pregiudizi per delitti contro la persona ed il patrimonio ed in materia di codice della strada, che deve espiare la pena di 8 mesi di reclusione, per guida in stato di ebbrezza alcolica, commessa nell’aprile del 2016 in Carbonera. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto in regime di detenzione domiciliare.

Nel pomeriggio, a Paese, i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso, hanno arrestato un 51enne del luogo, gravato da pregiudizi per delitti contro la persona, che deve espiare la pena di giorni 22 di reclusione, per violenza privata, commessa in danno di vicini di casa tra febbraio e settembre del 2017. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto in regime di detenzione domiciliare.