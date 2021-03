Ruba prodotti per 700 euro al MediaWorld: denunciata una 42enne

I carabinieri della Stazione di Codognè hanno denunciato per furto aggravato una 42enne con pregiudizi di polizia che nel pomeriggio di venerdì, presso il MediaWorld del Parco Commerciale Fiore di San Fior, è stata fermata dagli addetti del negozio dopo che era stata vista impossessarsi di prodotti di elettronica per un valore di 700 euro circa, danneggiandone persino la placca antitaccheggio. In ogni caso, la refurtiva è stata subito restituita ai titolari del negozio.