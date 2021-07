Ruba un monopattino elettrico in stazione: denunciato un 32enne

Ben 9 indagati, 1.759 persone controllate, 189 servizi di vigilanza nelle stazioni e 12 antiborseggio in abiti civili: è questo il bilancio dei controlli effettuati, nell’ultima settimana, dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto nelle stazioni, a bordo dei treni e lungo le tratte ferroviarie di competenza. Durante il weekend, in relazione dell’aumentato del flusso dei turisti e dei viaggiatori per la tradizionale festa veneziana del Redentore, nella stazione di Venezia Santa Lucia sono stati potenziati i servizi di vigilanza e di controllo da parte della polizia ferroviaria per garantire la sicurezza a tutti gli utenti del mondo ferroviario.

Nella stazione di Treviso la Polfer ha così denunciato all’Autorità Giudiziaria un 32enne per furto aggravato. L’uomo, che si è impossessato di un monopattino elettrico posteggiato all’interno dello scalo, è stato rintracciato e fermato dai poliziotti a bordo di un treno regionale diretto a Venezia. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Lo scorso 13 luglio è stata invece effettuata l’Operazione “Oro Rosso”, disposta su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, per monitorare e contrastare gli episodi di furti di rame in ambito ferroviario, oltre che per verificare l’osservanza della normativa ambientale sullo smaltimento dei rifiuti particolari. Dodici sono state le ispezioni eseguite ai depositi di rottami dove è stato effettuato un attento esame di tutti i materiali in giacenza, mentre 16 sono state le persone sottoposte a controllo identificativo. L’operazione, che ha visto impegnati 20 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto, si è protratta per l’intera giornata interessando numerose località dell’ambito territoriale di competenza.