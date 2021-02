Rubano una moto da cross ad un 50enne: denunciati due 19enni

I carabinieri della stazione di Montebelluna, a conclusione di celeri indagini, hanno deferito in stato di libertà due diciannovenni del montebellunese per furto in concorso. L'attività investigativa ha difatti permesso di raccogliere elementi fondanti a carico di entrambi come autori di un furto in abitazione avvenuto lo scorso 11 febbraio. Nell'occasione era stata rubata una moto da cross marca "Kawasaki" del valore di circa 7mila euro di proprietà di un 50enne del posto. La moto, poi ritrovata dai militari già parzialmente riverniciata per essere verosimilmente ricettata, è stata subito riconsegnata al legittimo proprietario.