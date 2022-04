Spaccata notturna al negozio Wind di piazza Borsa: i ladri scappano con i telefonini

Un colpo da diverse migliaia di euro in telefonini di ultima generazione. E' questo quanto è accaduto nei giorni scorsi all'interno del negozio di telefonia Wind presente in piazza Borsa a Treviso. Come riporta "la Tribuna", secondo una prima ricostruzione fornita dalla Questura, che sta indagando su quanto successo, i malviventi sarebbero entrati nel locale da una finestra sul retro del negozio per poi rubare il fondocassa e gli smartphone esposti, oltre a quelli depositati nel magazzino Sfortunatamente nessuno dei residenti si è accorto di nulla, tanto che i gestori del negozio si sono accorti della spaccata notturna solo al mattino seguente alla riapertura.

Da quanto emerso, sembrerebbe che i ladri conoscessero perfettamente dove e quando colpire. Dapprima avrebbero scavalcato un cancelletto di un vicolo retrostante all'attività e da lì si sarebbero fatti strada scavalcando alcuni muretti di cinta fino ad arrivare alla finestra della Wind che è stata infine forzata. A peggiorare la situazione sussiste ora il fatto che le telecamere di videosorveglianza della zona non avrebbero registrato alcun movimento particolare, non inquadrando dunque né il colpo né la fuga di ladri. In ogni caso, sulla vicenda continuano le indagini della polizia.