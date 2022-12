Distrae la titolare del bar e ruba la cassetta con le offerte per Advar

Un furto meschino, in pieno centro a Treviso, pochi giorni prima di Natale. Nel mirino dei ladri, questa volta, è finita La Casa del caffè di Via Palestro dove domenica mattina, 11 dicembre, verso le 11.30 è entrato un uomo ben vestito, con vari anelli alle dita ed un accento dell'Est Europa.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", in un primo momento l'uomo ha ordinato un caffè al bancone, poi si è messo a parlare senza sosta con la titolare del bar dei regali di Natale da pendere per i figli. Con questa tecnica meschina, l'uomo è riuscito a rubare la cassetta delle offerte per Advar bruciando con un accendino il filo che teneva il contenitore legato alla cassa. Dopo aver nascosto il bottino nel cappotto, il ladro ha pagato il caffè e se n'è andato approfittando del trambusto dei tanti clienti che domenica avevano affollato il locale a pochi passi dalla Pescheria di Treviso per una pausa caffè mattutina. I titolari si sono accorti del furto solo verso le 15 quando hanno notato i segni delle bruciature sul bancone. La cassetta con le offerte per Advar era sparita. All'interno c'erano un centinaio di euro, non un gran bottino ma il furto è grave per il danno morale e meschino di andare a rubare i soldi per la ricerca contro i tumori. Da anni i titolari de La Casa del caffè aderiscono alla raccolta fondi di Advar e mai prima d'ora avevano subito un furto simile. Il furto è stato segnalato alle forze dell'ordine ma del ladro sembra essersi persa ogni traccia.