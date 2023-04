Flower Festival 2023, rubate le offerte per Ail: «Furto deplorevole»

Nella notte domenica 16 e lunedì 17 aprile è stato commesso un grave furto ai danni dell'azienda agricola "Villa Rosa": tutto l'incasso del Flower Festival 2023, organizzato lo scorso fine settimana a Sant'Andrea di Barbarana, è stato rubato scassinando l'auto del titolare. I ladri sono entrati in azione sfondando i finestrini dell'Audi in cui erano rimasti i soldi raccolti durante l'evento dello scorso weekend. Quando il titolare dell'azienda agricola si è accorto dell'accaduto era ormai troppo tardi per fermare i malviventi.

Un gesto doppiamente deprecabile dal momento che il ricavato dell'iniziativa sarebbe stato devoluto ad Ail (Associazione Italiana Leucemie) in memoria di Michela Coletto, scomparsa tre anni fa proprio a causa di questa malattia. Il Governatore Zaia, appresa la notizia, ha lanciato un appello di solidarietà sui suoi canali social: «Partecipate numerosi all'ultimo appuntamento della manifestazione in programma domenica 23 aprile, dalle 10 alle 18, per raccogliere nuovi fondi da donare e onorare così la memoria di Michela».