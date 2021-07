Ruba un orologio con la "tecnica dell'abbraccio": 37enne denunciata

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato M.M., 37enne di origine romena con precedenti penali.

La donna, nella mattinata del 17 maggio scorso, dopo aver avvicinato un 82enne del luogo nei pressi della sua abitazione mentre stava rincasando, gli aveva afferrato con insistenza il braccio sinistro con la "tecnica dell'abbraccio", per poi allontanarsi dopo avergli sfilato l’orologio in oro e acciaio che teneva al polso, dall’elevato valore anche affettivo visto che gli era stato regalato dalla moglie per il compleanno. Grazie ad un'attenta attività d'indagine i carabinieri sono riusciti a risalire alla 37enne, riconosciuta anche dall'anziano derubato. Le indagini continueranno per verificare se l’indagata possa aver compiuto altri “colpi” con lo stesso sistema in altri Comuni della Marca.