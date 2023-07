Ruba soldi, sigarette e gratta e vinci all'Osteria Rossetto: fermato il ladro

I carabinieri di Treviso hanno fermato il ladro, già noto alle forze dell'ordine, che la scorsa notte aveva rubato sigarette, gratta e vinci, accendini e il fondo cassa dell'Osteria Rossetto a Paese.

La titolare aveva subito denunciato l'accaduto ai militari dell'Arma che, grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza, hanno individuato il presunto autore del furto, un 27enne della zona. Il ladro aveva forzato un infisso dell'osteria per poi, una volta all'interno, rubare soldi, sigarette e gratta e vinci per una refurtiva di circa mille euro di valore, trovata in casa del ragazzo dai carabinieri. Soldi e merce rubata sono stati restitutiti alla titolare, il 27enne invece è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Al vaglio dei carabinieri ora l'eventuale coinvolgimento del giovane in altri furti commessi in zona nei mesi scorsi.