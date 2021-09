Rubano 1.000 euro di capi d'abbigliamento dall'outlet: denunciate due giovani

Nella serata di ieri a Silea, al termine di accertamenti, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato libertà G.C., classe 1996 e G.D., classe 2001 (entrambi da Istrana e con pregiudizi di polizia). Nello specifico, una pattuglia dell'Arma è intervenuta presso l’area parcheggio del centro commerciale “Emisfero” di Silea in via Eroi di Podrute su segnalazione della dipendente di un negozio interno che aveva riconosciuto le due giovani quali autrici di un furtoeffettuato lo scorso 2 settembre scorso ai danni del suo esercizio commerciale. Una volta sul posto gli operanti hanno dunque intercettato le due ragazze mentre erano intente a salire a bordo di un'auto, sottoponendole poi ad un controllo nel quale sono state trovate in possesso di diversi capi di abbigliamento con l’antitaccheggio ancora applicato e risultati rubati, nel corso dello stesso pomeriggio, presso alcuni negozi del centro commerciale “Outlet” di Noventa di Piave (Ve). I responsabili dei punti vendita, contattati dai militari per il riconoscimento della merce, hanno poi confermato gli ammanchi per un danno stimato in circa 1.000 euro.