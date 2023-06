Ruba i pali di sostegno del vigneto, incastrato grazie alle fototrappole

I carabinieri di Montebelluna hanno fermato in meno di un mese il ladro che, a inizio maggio, aveva rubato una decina di paletti di sostegno dal vigneto di un'azienda agricola della zona. Quello che l'autore del furto non si aspettava però era che i titolari avessero installato delle fototrappole che hanno ripreso il furto inviando sullo smartphone dei titolari le immagini che incastravano il ladro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", dopo aver preso in esame le immagini delle fototrappole, i militari dell'Arma hanno dato un nome e un volto all'autore del furto: si tratta di un vigile del fuoco di 58 anni, residente nell'hinterland trevigiano e già noto alla giustizia per aver messo a segno, nel 2021, il furto di una benna in un cantiere stradale di Paese. Nel garage dell'abitazione del pompiere i carabinieri hanno trovato i paletti rubati dal vigneto, riconsegnati ai titolari dell'azienda agricola. Il vigile del fuoco sarà ora processato penalmente per entrambi i furti.