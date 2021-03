Furto al supermercato Panorama: 45enne denunciata

Domenica 7 marzo una donna di 45 anni è stata fermata dagli agenti della Questura per aver rubato merce e prodotti dagli scaffali del punto vendita in Viale della Repubblica

Nuovo furto al supermercato "Panorama" in Viale della Repubblica a Treviso. Nella tarda mattinata di domenica 7 marzo, una donna sudamericana di 45 anni è stata denunciata dalla Polizia con l'accusa di essersi intascata merci e prodotti per un totale di 90 euro. A dare per primi l'allarme sono stati i dipendenti del supermercato che hanno notato la donna mentre stava cercando di uscire dal "Panorama" senza pagare. L'intervento immediato della Polizia ha permesso di identificare la ladra ancora in possesso della refurtiva, restituita al supermercato. La donna è stata denunciata a piede libero.