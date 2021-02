Scoperti a rubare al Parco Arcobaleno: denunciati due ladri

Nel corso della mattinata di sabato a Mogliano Veneto, al termine di alcuni accertamenti, i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà C.I., moldavo 34enne già gravato da pregiudizi di polizia, ed il connazionale 31enne D.M., anch'esso gravato da pregiudizi di polizia. I due stranieri, verso le ore 3 circa, sono stati controllati in via dello Scoutismo (presso il Parco Arcobaleno) da una pattuglia di carabinieri intervenuti a seguito di una segnalazione di un furto al vicino distributore automatico di acqua. Sottoposti a perquisizione personale, i due sono stati trovati in possesso di monete di vario taglio per un importo di 50 euro circa. C.I. è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm e di denaro verosimilmente derivante dal furto commesso in precedenza. Tutto il materiale è stato infine sequestrato e entrambi sono stati sanzionati amministrativamente per violazione delle norme relative all'emergenza pandemica in atto.