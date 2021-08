Si distrae sulle mura e gli rubano il portatile: denunciato un 37enne

L’altra sera, lungo le mura tra varco Manzoni e varco Filippini, stava passeggiando in tranquillità quando ha lasciato per qualche secondo lo zaino incustodito. In quel frangente, però, un uomo gli ha rubato un computer portatile da 3.000 euro. Un giovane di 17 anni, residente a Treviso, è dunque la vittima ma, assieme alla madre, si è subito attivato chiamando il Comando della polizia locale. Il computer, il giorno dopo, ha iniziato a trasmettere il segnale di localizzazione, di qui l’azione del nucleo di polizia giudiziaria che ha fatto di tutto per individuare dove esattamente si potesse trovare il portatile.

“Non è stato per nulla semplice – spiega il comandante Andrea Gallo – riuscire a localizzare il computer, visto che il segnale si attivava solo per qualche istante e in posizioni sempre diverse. Fra l’altro proveniva da una zona di Treviso molto popolosa, come il quartiere di Selvana, dove ci sono centinaia di abitazioni e quindi l’individuazione era particolarmente difficoltosa”.

Le indagini hanno quindi comportato l’analisi di centinaia di nuclei familiari e alla fine è stata individuata un’abitazione dove era presente un cittadino kosovaro con precedenti specifici per furto. Di qui la richiesta alla Procura della Repubblica di Treviso che in pochissime ore ha rilasciato il mandato di perquisizione: “Grazie alla stretta collaborazione con il pubblico ministero – sottolinea il comandante Gallo – si è potuto procedere alla perquisizione dell’abitazione. All’interno di un armadio è stato quindi ritrovato il computer portatile, rubato qualche giorno prima”. Per il kosovaro, 37enne residente in zona Selvana, è scattata la denuncia per furto aggravato mentre per il 17enne la soddisfazione di essere tornato in possesso del suo costoso computer.