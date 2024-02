Esce di casa per andare a lavoro, trova l'auto "vampirizzata" dai ladri

Tornano a colpire in provincia di Treviso i ladri dei pezzi di ricambio delle auto. Furti in serie, nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio, sono stati segnalati dai residenti della frazione di Olmi, a San Biagio di Callalta.

A denunciare, sui gruppi social della zona, una residente di via Padova che, mentre stava per andare a lavoro lunedì mattina, si è trovata l'Audi Q5 smontata dei pezzi principali: i ladri le avevano rubato: fanali, volante, marce e mascherina anteriore, lasciando solo i sedili e le ruote. Un danno quantificato intorno ai 20mila euro. Le foto pubblicate su Facebook parlano da sole ma, quel che è peggio, è che l'auto della signora residente in via Padova non è stata l'unica. Nella stessa notte, e in quella successiva, sono state altre tre le macchine smontate per rubare i pezzi di maggior valore: in via Zalivani, in via Baracca e in via IV Novembre. Ad essere prese di mira una Mercedes, un'Audi A7 e un'altra Audi ma Q5. Auto costose, i cui pezzi di ricambio hanno un vero e proprio mercato.

Sui furti in serie indagano ora sia i carabinieri che la polizia locale. Non è esclusa l'ipotesi che ad agire sia stata sempre un'unica banda di ladri specializzata in furti su commissione. La rabbia degli automobilisti derubati, intanto, cresce sempre di più: «Abbiamo denunciato ai carabinieri - scrivono - ma altro, purtroppo, non possiamo fare».