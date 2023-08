Furto in pizzeria a Conegliano, banditi scappano con la cassa. Altri colpi in zona

Furto nella notte in pizzeria a Conegliano. A essere preso di mira dai banditi è stato il ristorante 52 Gradi di via Matteotti. A denunciare il fatto sono stati i titolari sui profili social del locale, invitando gli altri esercenti a tenere gli occhi aperti.

I ladri sarebbero entrati nel ristorante poco dopo le 4, e avrebbero rubato la cassa e alcuni attrezzi e oggetti di piccolo e medio valore, prima di fuggire con il bottino. Sul posto, per effettuare i rilievi di rito, si sono portati i carabinieri della locale stazione.

Non si tratterebbe dell'unico colpo messo a segno da malintenzionati nelle prime ore di venerdì. «Mentre facevo la denuncia - si legge in una storia pubblicata dalla pizzeria su Instagram - i carabinieri nel giro di 1 ora hanno ricevuto altre 2 chiamate per furti simili nella zona di Conegliano, in un negozio di abbigliamento e all'interno di un bar».

L'appello a prestare attenzione massima

Poi l'appello agli altri ristoratori e titolari di negozi e locali: «Volevo avvisare i miei colleghi e commercianti di prestare particolarmente attenzione a questa e alle prossime notti, perché potrebbero esserci altri furti in serie in momenti vicini, per disperdere l'azione delle forze dell'ordine».