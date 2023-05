Razzia in una pizzeria, poi la fuga in bici: 26enne arrestato dai carabinieri

Un 26enne italiano, nella notte tra giovedì e venerdì, verso le 2 è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviso per furto aggravato. L'uomo, dopo aver divelto una finestra, si è introdotto all'interno di una pizzeria in strada di Sovernigo a Porcellengo di Paese, riuscendo a impossessarsi di 2 tablet, 4 cellulari e una cassettina di sicurezza contenente più di 300 euro in contanti.

L'immediato allarme al 112 dato da una parente del titolare del locale che si trovava nei pressi dell'esercizio di ristorazione e ha consentito il tempestivo intervento di una pattuglia di carabinieri che ha intercettato e bloccato il 26enne che si stava allontanando in bicicletta. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.