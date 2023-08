Furto nella notte alla Sagra dell'Assunta: rubati dalle casse mille euro

«Domenica mattina, 13 agosto, avremmo voluto offrire la trippa a tutta la comunità di San Cipriano purtroppo però ci siamo visti costretti ad aiutare le forze dell'ordine nei rilievi per il furto subito nella notte alle strutture parrocchiali. L'amarezza da parte dei volontari è tanta ma non ci lasciamo abbattere e vi aspettiamo questa sera per continuare la festa della comunità». Con queste parole il "Gruppo festeggiamenti San Cipriano" ha annunciato sulle proprie pagine social il grave furto messo a segno nelle scorse ai danni dell'evento in programma fino al 16 agosto nella frazione di Roncade.

I carabinieri di Treviso hanno eseguito un sopralluogo alla Sagra dell’Assunta dopo che la scorsa notte ignoti si sono introdotti all' interno dello stabile della Pro Loco forzando una porta di ingresso secondaria, con un piede di porco rinvenuto domenica nel giardino della parrocchia. I ladri sono riusciti a fuggire dopo aver svaligiato le casse della sagra, portandosi via circa mille euro in contanti e un trapano avvitatore. I militari dell'Arma sono ora sulle tracce dei responsabili.