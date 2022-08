Furto nella notte di Ferragosto: i ladri svaligiano la sala slot

Ladri in azione nella notte appena trascorsa: i carabinieri di Castelfranco Veneto sono intervenuti a Castello di Godego presso una sala slot della zona dove i malviventi sono riusciti a fuggire con i soldi rimasti all'interno delle macchinette. Dopo aver forzato la porta sul retro della sala slot, i banditi hanno potuto muoversi liberamente all'interno del locale, svaligiando ben 10 macchinette. La cifra rubata è ancora in corso di quantificazione. Al vaglio dei carabinieri, che hanno avviato le indagini sul caso, le immagini delle videocamere presenti in zona che potrebbero aver ripreso i ladri in fuga.