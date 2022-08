Azienda chiusa per ferie, rubate le saldatrici: furto da decine di migliaia di euro

I carabinieri di Casale sul Sile sono intervenuti mercoledì pomeriggio, 17 agosto, in Vicolo Colombo dove ha sede una ditta che produce saldatrici professionali. Nei giorni scorsi, approfittando della chiusura della ditta per ferie, i ladri sono entrati in azione dopo aver divelto le inferriate e infranto alcune finestre del bagno e dell'area uffici. Una volta all'interno dello stabile hanno rubato una decina di saldatrici per un danno stimato in alcune decine di migliaia di euro. Indagini in corso, le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona sono al vaglio dei militari dell'Arma.