Ruba in strada lo smartphone a una passante: ladro identificato dai carabinieri

"Questo te lo rubo!" Era lo scorso 5 agosto quando una 47enne trevigiana si era sentita dire queste parole in strada prima di essere scippata del proprio smartphone in via Zorzetto, a Treviso. Un furto in piena regola avvenuto di giorno e in una zona centralissima.

La signora, ancora sotto choc per l'accaduto, aveva subito sporto denuncia ai carabinieri che, grazie alle immagini di videosorveglianza presenti nel quadrante, sono riusciti a raccogliere evidenti riscontri, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, a carico dell'indagato. Il presunto ladro è un 40enne italiano con svariati precedenti di polizia. Fino a nuove disposizioni però, l'uomo si trova ancora a piede libero.