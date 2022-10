Ladro negli spogliatoi: spariti soldi e monili dei calciatori

Finale amaro di partita per i calciatori del campionato di Promozione in campo allo stadio "Narciso Soldan" di Conegliano: nel pomeriggio di sabato, 15 ottobre, durante la partita tra Fcd Conegliano 1907 e Mareno giallo-blu un ladro è riuscito a introdursi negli spogliatoi delle due squadre impossessandosi di soldi e monili custoditi all'interno dei borsoni dei giocatori. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della stazione di Conegliano per un sopralluogo e i primi accertamenti del caso. Indagini in corso.