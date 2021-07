Furto di alcolici al supermercato: denunciati due pregiudicati

Al termine di una complessa e articolata attività d'indagine condotta dalla squadra mobile di Treviso, sono stati denunciati per concorso in furto aggravato due pregiudicati di nazionalità romena, di 25 e 29 anni, entrambi residenti in provincia di Vicenza specializzati in furti di alcolici nei supermercati di diverse province del Nordest. I due malviventi sono stati identificati dagli agenti della squadra mobile di Treviso come i responsabili del furto di superalcolici, per un valore complessivo di circa 500 euro, commesso all’interno del supermercato Mega in via Noalese lo scorso 23 marzo.