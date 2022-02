Furto in azienda agricola: i ladri fuggono a bordo di un trattore

Torna a colpire nella Marca la "banda dei trattori". Dopo il blitz di qualche giorno fa a Ca' Tron di Roncade nel quale era stato rubato un sollevatore telescopico Merlo, questa volta nel mirino dei ladri è stato un trattore Fendt 211 di un'azienda agricola in via Barbarana a Monastier. Il colpo, come riporta "la Tribuna", è andato a segno nella notte tra venerdì e sabato e il fatto è stato subito denunciato alle forze dell'ordine che ora indagano sull'accaduto. Come spesso accade in questi casi, è possibile che il furto sia avvenuto su commissione da parte di una banda specializzata che potrebbe aver nascosto il mezzo nei dintorni di Monastier per poi rivenderlo una volta che si saranno "calmate le acque". Di quanto successo è stata poi informata anche la sindaca Paola Moro che si è detta dispiaciuta per l'ennesimo episodio di questo tipo sul territorio.