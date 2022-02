I ladri gli entrano in casa e mettono a soqquadro tutto: 84enne finisce in ospedale

Una volta rincasato dalla sua consueta passeggiata si è trovato la casa sottosopra a causa del passaggio evidente di alcuni ladri e per questo ha avuto un improvviso malore che lo ha costretto ad un ricovero ospedaliero. L'84enne Luciano, che vive in un appartamento al piano terra in una palazzina di via Zermanese a Treviso, martedì pomeriggio si è trovato di fronte all'amara sorpresa di vedersi tutta la casa a soqquadro, con le mani dei malviventi che hanno toccato qualsiasi cosa, arrivando persino a smontare il filtro della lavatrice e a spostare i quadri alla ricerca di chi sa quale bottino. I malintenzionati hanno prima usato un cacciavite per aprire gli scuri della finestra del bagno e poi sono penetrati in casa a fare man bassa di tutto. I ladri hanno anche tentato di entrare nell'appartamento a fianco ma fortunatamente qualcosa è andato storto e non ci sono riusciti. Di certo tra i residenti è salita la paura per un colpo andato a segno in pieno giorno e per di più in una zona residenziale dove abitano molte famiglie.