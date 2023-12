Furto nella villa del medico morto un mese fa: rubati contanti e un orologio

Non c'è pace per i familiari di Elio Collodel, il medico in pensione morto a 75 anni lo scorso 19 novembre durante un'escursione sul sentiero 928 del Cimon da Piai a Chies d'Alpago. Nelle scorse sere i ladri si sono introdotti nella villa dove vivono ora i familiari di Collodel, nel quartiere Lourdes a Conegliano.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il colpo è stato messo a segno tra le 17.30 e le 19. È a quest'ora che la custode è rientrata trovando il piano superiore dell'abitazione completamente a soqquadro. Sentendo la custode rientrare, i malviventi sono scappati senza riuscire a completare il furto iniziato. Arrivati dalla collina che conduce a Costa, i banditi hanno fatto irruzione in casa forzando una finestra sul lato dell'abitazione, protetta dalla strada da una folta siepe. Tra i beni rubati dalla villa, un orologio appartenuto al dottor Collodel e diversi soldi in contanti, anche in valuta straniera. L'episodio è stato segnalato ai carabinieri: la notizia si è presto diffusa tra i residenti del quartiere Lourdes. I familiari di Collodel sarebbero intenzionati ora a dotare la villa di un sistema di videosorveglianza.