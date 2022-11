Ladri arrivano in barca dal Sile, svaligiata la villa dei Goppion

Ladri scatenati nella Marca, ormai da alcune settimane sono in aumento i furti in abitazione con danni e refurtive ingenti. Nel pomeriggio di mercoledì 2 novembre anche la villa di Silvia Goppion, responsabile delle risorse umane dell'azienda di famiglia Goppion Caffè Spa, è finita nel mirino dei malviventi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la banda ha colpito arrivando dal fiume Sile verso le ore 18. In casa non c'era nessuno e l'allarme non era inserito. I malviventi hanno potuto agire indisturbati rubando gioielli e preziosi per un bottino di diverse migliaia di euro. L'amara scoperta del furto è avvenuta solo dopo che la famiglia Goppion era tornata a casa. A meno di 24 ore di distanza, sempre in via Silvio Pellico, i ladri sono tornati a colpire questa volta nella casa disabitata di proprietà di un noto avvocato trevigiano. Non appena i malviventi hanno provato ad entrare nell'edificio l'allarme li ha messi in fuga. Secondo i militari dell'Arma non sarebbe l'unica banda di ladri in azione in questi giorni nella Marca, l'invito ai cittadini è quello di denunciare subito nuovi furti nella speranza di riuscire a risalire all'identità dei malviventi.