Ladri assaltano villa del notaio: sparita la cassaforte, indaga la scientifica

Un vero e proprio commando di ladri ha svaligiato la villa del notaio Giuseppe Scioli nella zona di Parco Rocca a Conegliano. Il furto, studiato dai banditi in ogni minimo dettaglio, risale alla serata di domenica 29 ottobre. Scioli e la moglie non erano in casa e così i banditi hanno potuto agire indisturbati intorno alle 21.30, scavalcando la recinzione esterna e continuando ad agire anche dopo l'entrata in funzione del sistema d'allarme.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il commando di ladri è riuscito a fuggire dopo aver letteralmente scardinato la cassaforte dal muro della villa. La fuga dal luogo del furto è avvenuta a bordo di un'Audi bianca rubata, notata da alcuni residenti la sera dell'assalto alla villa. L'auto è stata però ritrovata la notte stessa del colpo nelle vicinanze del castello di Conegliano, a pochi metri quindi dalla villa del notaio. Ad attendere i ladri c'era dunque una seconda auto, lontana da telecamere e occhi indiscreti, che ha consentito ai malviventi di non lasciare tracce. Le indagini sono seguite dalla Questura e sul posto, nei giorni scorsi, è arrivata anche la polizia scientifica in cerca di impronte o tracce biologiche per dare un nome e un volto ai responsabili.