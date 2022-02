Precipita da un'impalcatura, morto un operaio a Fusina

L'ennesimo tragico incidente sul lavoro. Un operaio di 48 anni, di origini siciliane ma residente nella Marca, è morto nella tarda mattinata di oggi alla Ecoprogetto di Fusina, cadendo da un'impalcatura all'altezza di circa quattro metri. Medici e infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto, hanno cercato di effettuare invano le manovre di rianimazione: l'uomo sarebbe morto sul colpo.

L'incidente si è verificato attorno alle 11. L'addetto che ha perso la vita, in base alle prime informazioni emerse, operava per una ditta esterna, la Omd di Nervesa della Battaglia, che stava eseguendo dei lavori di manutenzione su un impianto di selezione della plastica, all'interno di un capannone. Sono state avviate le indagini per capire nei dettagli cosa sia successo. Gli ispettori dello Spisal (servizio sanitario di sicurezza sul lavoro) e la polizia di stato stanno raccogliendo tutte le informazioni, anche ascoltando le testimonianze delle persone presenti.

È il secondo grave incidente sul lavoro nel giro di pochi giorni, sempre nella zona di Porto Marghera. Nei giorni scorsi un operaio della Pilkington era stato portato in ospedale dopo essere stato colpito da una pala meccanica: è morto dopo una settimana di ricovero.