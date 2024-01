Gaiarine, approvata la nuova convenzione per il distaccamento dei Vigili del Fuoco

Approvata dal Consiglio Comunale di Gaiarine la nuova convenzione per il distaccamento dei volontari dei Vigili del Fuoco di stanza a Gaiarine che da gennaio vedrà, oltre ai Comuni che già ne facevano precedentemente parte (oltre al capofila Gaiarine, Cordignano, Fontanelle, Godega, Orsago e Portobuffole) anche le nuove entrate di Mansuè e Codognè, andando così a comprendere un bacino di oltre 40.000 abitanti.

«Sappiamo quanto anche i VVFF siano importanti per contribuire alla sicurezza del territorio e lo abbiamo ben sperimentato anche recentemente in occasione delle ultime grandinate che hanno messo in seria difficoltà il territorio. Avere un distaccamento in loco è un’ulteriore elemento di sicurezza per tutti. Otto Comuni che condividono lo stesso progetto sta a significare ancora una volta che i risultati si ottengono solo lavorando in Squadra e che solo mettendo a fattor comune le proprie energie si possono ottenere dei bei risultati» commenta il Sindaco Diego Zanchetta

Il Capo Distaccamento Fabrizio Cisera, nel ringraziare le Amministrazioni per la collaborazione mai negata e dando il benvenuto ai due nuovi Comuni, ci tiene a lanciare un appello ai cittadini per entrare a far parte di questa “meravigliosa famiglia” nelle vesti di Vigile del Fuoco volontario; per farlo basta inviare la domanda di partecipazione al nuovo corso, in partenza quest'anno, direttamente al Comando di Treviso tramite la mail personale.treviso@vigilfuoco.it, aperto dai 18 ai 45 anni di età, mentre presso il Distaccamento in Via Busco a Gaiarine ci si può rivolgere per tutte le informazioni del caso.