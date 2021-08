Frontale tra un Suv e una utilitaria, muore una 48enne

Ancora sangue sulle strade della Marca. Oggi, domenica 8 agosto, una donna di 48 anni, residente a Brugnera, in provincia di Pordenone, ha perso la vita in una pauroso incidente avvenuto intorno alle 18,35 in via Padre Maschio a Gaiarine. Altre due persone, coinvolte dello schianto, sono state trasportate in ospedale a Treviso, con ferite lievi.

Secondo una prima ricostruzione il sinistro sarebbe da addebitare ad un frontale fra una utilitaria ed un Suv. Sul posto è stato subito inviato l’elisoccorso di Treviso emergenza, auto medica e ambulanza ma per la 48enne non c’è stato nulla da fare. L’urto sarebbe avvenuto all’altezza della curva a gomito: il suv è finito contro il marciapiede di fronte al distributore, mentre l’utilitaria è rimasta in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Conegliano e due pattuglie dei Carabinieri rispettivamente di Codognè e Fontanelle, che stanno rilevando l’incidente e chiarendo le dinamiche.