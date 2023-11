Cade dal tetto e precipita per otto metri, grave operaio 24enne

E' ricoverato in gravi condizioni, con varie fratture su tutto il corpo, ma fortunatamente non in pericolo di vita un operaio romeno di 24 anni, residente a Conegliano e operaio presso una ditta che si occupa di sistemazione di tetti, rimasto ferito in un grave incidente sul lavoro avvenuto alle 12.10 di oggi, 23 novembre, a Gaiarine, alla "Pasqualin" di via Calderozzi. Il giovane restauratore stava eseguendo dei lavori sulla copertura dell'azienda con alcuni colleghi di lavoro quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di otto metri, schiantandosi al suolo. Il 24enne è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2 e i carabinieri della stazione di Codognè.