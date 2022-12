Clienti delle prostitute agganciati in chat, 36enne arrestato dai carabinieri

Nelle prime ore di ieri, 1 dicembre, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, all’esito delle ricerche, hanno arresto un 36enne cittadino rumeno residente a Gaiarine, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso dalle Autorità Rumene, per i reati di istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, commessi in Romania. L’arrestato, tra il 2017 ed il 2019, si è reso responsabile, ripetutamente, dei predetti reati nei confronti di due sue connazionali, ottenendo dei benefici economici.

In particolare procacciava i clienti attraversi i social media e si impossessava di una parte dei guadagni che le due donne ricavavano. Ed inoltre era l’affittuario degli appartamenti ove le stesse si prostituivano. Disbrigate le formalità dell’arresto il 36enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Treviso, a disposizione della Corte di Appello di Venezia, competente per le esecuzioni di mandati di arresto europeo.