Imbrattati i muri della scuola elementare: il sindaco denuncia

Mercoledì mattina, 5 giugno, il personale della ditta che sta completando i lavori di adeguamento sismico ed energetico alla scuola elementare di Francenigo, frazione di Gaiarine, ha trovato i muri della scuola imbrattati con scritte e simboli sessuali.

«Non ho parole - commenta il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta -. Investi tempo, soldi e impegno e poi vedi queste cose. Ma perchè? Non so darmi risposte per quanto cerchi di ragionarci su». Il primo cittadino ha sporto denuncia alle forze dell’ordine che ora stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza presenti in zona nella speranza di riuscire a identificare i responsabili. «Prima che vengano presi provvedimenti - chiude Zanchetta - che potrebbero condizionare il futuro degli autori, lancio un appello perché chi ha compiuto questo ignobile atto vandalico abbia il coraggio di autodenunciarsi».