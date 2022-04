Galleria Alzaia, rubate in Restera le nuove opere appena inaugurate

Una Galleria Alzaia completamente vuota e priva delle ultime fotografie appese solamente domenica pomeriggio lungo le pareti. E' questo il triste spettacolo che si sono trovati davanti coloro che già lunedì mattina hanno attraversato il breve sottopasso ferroviario lungo la Restera a Treviso. Ignoti, infatti, nella notte tra domenica e lunedì hanno divelto le riproduzioni fotografiche di alcuni dipinti ad olio dell’artista trevigiano Augusto Aghi inaugurate da SubSculture Arts solamente qualche ora prima a pochi passi dal Restera Art District.

«Avevamo messo in conto che qualche vandalo potesse danneggiarle o rubarle nel corso del tempo - commenta Simone Schiavinato, tra i referenti del collettivo SubSculture Arts – Non avremmo però mai pensato che potessero essere completamente divelte solamente 18 ore dopo la loro installazione». «Nonostante quanto successo, possiamo dire che questo esperimento sociale di “arte alla mercè di tutti” ha comunque funzionato egregiamente - sottolinea Lenny Lucchese, presidente dell’Associazione Prisma – Il danno economico subito a seguito dei vari furti è qualcosa di sempre rimediabile, anche se paghiamo tutto di tasca nostra. Il dispiacere è quindi più a livello morale che altro. Che senso ha rimuovere queste opere o addirittura distruggerle come avvenuto nei mesi scorsi con alcune installazioni e sculture? Speriamo che i vandali siamo almeno dei collezionisti d’arte e che possano non aver buttato quanto è stato sottratto illegittimamente alla comunità».

«La Galleria Alzaia è un luogo che negli ultimi 12 mesi abbiamo completamente riqualificato dandogli un contesto fortemente orientato all’arte - conclude Silvia Ceccato di SubSculture Arts – In un anno abbiamo dato spazio a 24 artisti da tutta Italia e il prossimo 11 giugno faremo una grande festa per celebrare il primo anno di vita di questo progetto. Proprio per questo abbiamo deciso di ristampare subito le opere rubate e già nei prossimi giorni provvederemo a reinstallare quanto ci è stato portato via».