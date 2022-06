Scomparsa di Basma, il padre nega il matrimonio combinato e spunta un misterioso ragazzo

Il mistero si infittisce: è stato interrogato Mohammad Afzaal, padre di Basma, la 18enne di Galliera Veneta scomparsa nel nulla lo scorso 31 maggio (l'ultima volta è stata vista a Castelfranco, al bar Roma), il quale ha negato che per la figlia era già pronto un matrimonio combinato.

Basma

Come riporta "Il Gazzettino" il padre, preoccupato per l'allontanamento di Basma, non ha confermato quanto la giovane avrebbe confidato a un'insegnante e a due compagne di classe, ovvero che il suo destino sarebbe già segnato in quanto promessa sposa a un uomo. Con il passare del tempo e con l'avanzamento delle indagini, anzi, sembra prendere corpo l'ipotesi di una fuga volontaria: gli inquirenti, infatti, avrebbero scoperto che la 18enne aveva confessato sempre a delle amiche di essersi innamorata di un ragazzo conosciuto online (di cui non si conosce l'identità), e quindi la sua intenzione sarebbe quella di raggiungerlo tanto che potrebbe aver già varcato il confine italiano arrivando in Francia.