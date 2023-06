Ucciso dal cavo del cognato in Treviso Mare, in mille per l'addio a Gastone Feltrin

Tutta Roncade ha voluto esserci, lunedì 19 giugno, ai funerali di Gastone Feltrin, l'imprenditore 65enne ucciso sulla Treviso Mare da un cavo in nylon staccatosi dal trattore guidato da suo cognato, Andrea Piovesan.

Quasi un migliaio di persone presenti nella piccola chiesa parrocchiale di Vallio dove i tre gazebo esterni allestiti per la cerimonia non sono bastati a contenere tutti i cittadini presenti. Durante l'omelia il parroco don Pier Francesco Corti non ha mai menzionato il tragico incidente che ha strappato Gastone all'affetto dei suoi cari, lasciando straziate due famiglie. L'appello del sacerdote è andato alla moglie di Feltrin, Antonella, a cui è stato chiesto di sostenere e stare il più vicino possibile al fratello Andrea Piovesan, ora indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Una tragica fatalità che ha sconvolto l'intera comunità di Roncade. «Non riusciremo mai a dare un senso a questa morte» ha continuato don Pier Francesco Corti, tornato dalle missioni in Bangladesh per celebrare l'ultimo saluto all'amico Gastone, definito "un signore" durante la cerimonia. In chiesa presenti la moglie Antonella, il figlio Alex con la compagna, le sorelle Carla, Stefania e Maristella e i nipoti. Presente il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, gli operai della fabbrica gestita da Feltrin con il socio Renato Masarin, gli Alpini e il gruppo di motociclisti "Gagni" di cui Feltrin faceva parte. All'uscita del feretro un lungo e commosso applauso ha scortato l'ultimo viaggio di Gastone verso il cimitero di Roncade.